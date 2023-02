Polizei Bochum

POL-BO: Exhibitionist an Bushaltestelle in Bochum - Zeugen gesucht

Bochum (ots)

Am Mittwoch, 8. Februar, wurde der Polizei ein Exhibitionist an einer Bushaltestelle in Bochum-Hofstede gemeldet. Es werden Zeugen gesucht.

Nach derzeitigem Stand waren zwei Bochumerinnen (18, 19) gegen 0.50 Uhr im Bereich der Riemker Straße/In der Provitze unterwegs. An der Bushaltestelle "In der Provitze" fiel den Frauen ein Mann auf, der dort saß und sexuelle Handlungen an sich vornahm. Anschließend flüchtete der Schamverletzer in unbekannte Richtung.

Der Täter sei etwa 30 Jahre alt, 170 cm groß und dünn. Er habe dunkle Kleidung, eine Wollmütze und eine OP-Maske getragen.

Nach Angaben der beiden Bochumerinnen habe derselbe Mann bereits eine Woche vorher zu einer ähnlichen Uhrzeit an der Haltestelle masturbiert.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0234 909-4120 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

