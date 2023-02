POL-BO: Polizei ermittelt nach Raubdelikt in Herne - Zeugen gesucht

Bochum (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Bochum ist am Freitagmittag, 3. Februar, ein 64-jähriger Bochumer schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 60-jähriger Autofahrer aus Bacharach (Rheinland-Pfalz) gegen 12.40 Uhr die Königsallee auf dem linken Fahrstreifen in Fahrtrichtung Innenstadt. In Höhe der Hausnummer 31 beabsichtigte er, auf den rechten Fahrstreifen zu wechseln. Hierbei ...

mehr