Polizei Bochum

POL-BO: Räuberischer Diebstahl in Supermarkt: Tatverdächtiger (26) festgenommen, Komplize flüchtet

Herne (ots)

In einem Herner Supermarkt kam es am Dienstagnachmittag, 7. Februar, zu einem Ladendiebstahl. Ein Täter (26) wurde festgenommen, sein Komplize flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 15 Uhr betraten zwei Männer ein Lebensmittelgeschäft am Hölkeskampring 213 in Sodingen. Zeugen beobachteten, wie das Duo mehrere Energydrinks aus den Regalen nahm und in einen mitgeführten Rucksack steckte. Nachdem die Täter an der Kasse andere Waren bezahlten, verließen sie den Kassenbereich und wurden von Angestellten auf die unbezahlte Ware angesprochen. Daraufhin versuchten die beiden zu flüchten. Einer der Tatverdächtigen, ein 26-jähriger Essener, konnte durch Zeugen festgehalten werden. Der zweite Täter riss sich los und flüchtete in Richtung Stadtpark. Hierbei stürzte eine 33-jährige Essenerin, die versuchte den Räuber festzuhalten. Sie blieb nach eigenen Angaben unverletzt. Durch das Gerangel wurde ein Zeuge (30, aus Herne) leicht verletzt.

Der Flüchtige wird beschrieben als etwa 25-35 Jahre alt, zwischen 170-185 cm groß und mit kräftiger Figur. Er sei vermutlich osteuropäischer Herkunft, habe schwarze lockige Haare und einen schwarzen Vollbart getragen. Seine Kleidung sei blau-schwarz gewesen.

Der 26-jährige Essener wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugenhinweise nimmt das Herner Kriminalkommissariat 35 unter der Rufnummer 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell