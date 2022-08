Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Fahrradfahrer übersah PKW

Euskirchen-Stotzheim (ots)

Am Dienstag um 12.05 Uhr radelte ein 24jähriger Kölner über die Straße Kerp´sches Mühlenweg aus Richtung Stotzheim in Richtung Flamersheim. An der Einmündung Phönixstraße galt für ihr das Verkehrszeichen Vorfahrt achten. Zeitgleich lenkte eine 72jährige Euskirchenerin ihren PKW über die Phönixstraße in Richtung Kuchenheim. Der Radfahrer übersah den Wagen der Dame und stieß trotz Notbremsung gegen die rechte hintere Fahrzeugseite des Wagens. Dadurch stürzte er zu Boden und erlitt leichte Verletzungen, die von einer Rettungswagenbesatzung behandelt wurden. Eine Mitnahme in ein Krankenhaus verweigerte der junge Mann. Der Sachschaden liegt im kleinen vierstelligen Bereich.

