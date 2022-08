Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Motorradfahrer nach Sturz schwer verletzt

Schleiden-Gemünd (ots)

Am Freitag um 18.20 Uhr befuhr ein 55-jähriger Mann aus Schleiden die B265 aus Richtung Wolfgarten talabwärts in Richtung Gemünd. Im Bereich einer Linkskurve versuchte der Mann trotz eines ausgeschilderten Überholverbotes, einen Pkw zu überholen und verlor hierbei die Kontrolle über sein Motorrad. Die Maschine prallte gegen die Leitplanke und der Fahrer wurde in den dahinter liegenden Grünstreifen geschleudert. Er wurde noch an der Unfallstelle notärztlich versorgt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Das stark beschädigte Motorrad, welches noch mehrere Meter an der Leitplanke entlang gerutscht war, wurde durch einen Abschleppdienst geborgen.

