Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Fahrradfahrerin nach Kollision mit Lkw verletzt

Euskirchen (ots)

Am Freitag gegen 11.00 Uhr befuhr ein 23-jähriger mit einem Lkw die Roitzheimer Str. aus Fahrtrichtung Eifelring in Richtung Münstereifeler Str. und beabsichtigte, an der Einmündung zur Wilhelmstr. nach rechts abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr eine 82-jährige Frau aus Euskirchen die Münstereifeler Str. mit ihrem Fahrrad auf einem Fahrrad-Schutzstreifen in Fahrtrichtung Wilhelmstraße. Der Lkw Fahrer mißachtete die Vorfahrt der Fahrradfahrerin und diese konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam zu einem Zusammenprall der Fahrradfahrerin mit der Fahrzeugfront des Lkw und bei dem folgenden Sturz wurde diese am Kopf verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell