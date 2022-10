Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vandalen treten Spiegel ab

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben in der Parkstraße an mindestens drei Autos Außenspiegel abgetreten. Die Wagen parkten in einer Reihe auf der Straße. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass die Fahrzeuge zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag beschädigt wurden. Zeugen, die zwischen 20 Uhr und 13:20 Uhr Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

