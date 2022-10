Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Brand in abrissreifer Halle

Kaiserslautern (ots)

In einer Halle am Opelkreisel hat es am Sonntag gebrannt. Am Vormittag rückten Feuerwehren, Rettungsdienst und Polizei zu dem Gebäude auf einem Werksgelände aus. Die Halle steht leer und soll abgerissen werden. Das Gebäude diente als Impfzentrum. Die Wehrleute löschten das Feuer. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht aktuell von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Ein finanzieller Schaden ist nicht entstanden. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell