POL-BO: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Handygeschäft

Bochum (ots) - Nach einem Einbruch in ein Handygeschäft an der Kortumstraße 67 in Bochum sucht die Polizei Zeugen. Nach aktuellem Kenntnisstand haben zwei bislang unbekannte Täter in den frühen Morgenstunden des 8. Februar gegen 3.45 Uhr die Scheibe der Eingangstür zerstört und sich so Zutritt zu dem Geschäft verschafft. Nachdem ein Alarm ausgelöst wurde, ...

