Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Betrug via Whatsapp

Betrüger geben sich als Tochter aus

Geldern (ots)

Opfer eines Betrugs via Whatsapp ist jetzt ein Ehepaar aus Geldern geworden. Die 60-jährige Frau erhielt in der vergangenen Woche Nachrichten über den Messenger von einer Person, die sich als ihre Tochter ausgab. Die falsche Tochter bat die 60-Jährige darum, eine dringende Überweisung für sie zu tätigen. Der Bitte kam die Frau nach. Als später weitere Whatsapp-Nachrichten kamen und die vermeintliche Tochter behauptete, das Geld sei noch nicht angekommen, nahmen die Eltern Kontakt zu ihrer "echten" Tochter auf. So flog der Betrug auf, das Ehepaar erstattete Anzeige.

Die Polizei rät: - Ignorieren Sie Nachrichten, in denen Sie aufgefordert werden, Geldbeträge an Ihnen unbekannte Personen zu überweisen. - Sollte sich der Absender der Nachricht als Familienmitglied ausgeben und ist Ihnen die Handynummer nicht bekannt, dann prüfen Sie diese Angabe, indem Sie bei Ihrer Familie unter den bisher genutzten Nummern anrufen. - Geben Sie sensible Informationen wie Bankdaten nicht an Unbekannte weiter. (cs)

