POL-SU: Rollerfahrer ohne Führerschein, aber mit Versicherungskennzeichen aus 2013 unterwegs

Much (ots) - Mehrere zehntausend Euro Sachschaden verursachten unbekannte Täter im Rohbau eines Mehrfamilienhauses an der Dr.-Wirtz-Straße in Much. Im Laufe der letzten vier Wochen (25.07.2022 bis 18.08.2022) sind die bereits verlegten Stromleitungen des im Bau befindlichen 9-Parteienhauses bündig an der Decke abgeschnitten worden. Dadurch sind die Stromkabel unbrauchbar geworden und müssen mit hohem Aufwand ...

