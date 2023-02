POL-BO: Radarkontrollen für die 7. Kalenderwoche 2023

Witten (ots) - Am gestrigen 8. Februar, um 7 Uhr, kam es in Witten zu einem Verkehrsunfall. Ein 63-jähriger Wittener fuhr mit seinem Auto aus einer Grundstückseinfahrt (Bereich zwischen Westfalenstraße und Wittener Bruch) auf die Dortmunder Straße und wollte nach rechts in Richtung A448 abbiegen. Im Einfahrtsbereich kam es dabei zu einer Kollision mit einem 68-jährigen Wittener, welcher zu Fuß auf dem Gehweg der ...

