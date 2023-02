Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Kellerräume

Lüdenscheid (ots)

Unbekannte sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in insgesamt fünf Kellerräume in einem Mehrfamilienhaus in der Untertinsberger Straße eingebrochen. Die Kellerräume wurden jeweils mit einem unbekannten Werkzeug aufgehebelt. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (schl)

