Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: E-Scooter aus Kellerraum entwendet/Firmenfahrzeug aufgebrochen

Iserlohn (ots)

Im Verlauf der letzten Woche wurde ein E-Scooter aus einem Kellerraum in einem Mehrfamilienhaus an der Schlesischen Straße entwendet. Der oder die Täter brachen dafür ein Vorhängeschloss auf, welches den Raum sicherte. Hinweise auf mögliche Täter liegen bislang nicht vor. (schl)

Ein VW Crafter, der an der Straße Bremsheide geparkt stand, wurde in der Nacht Dienstag auf Mittwoch aufgebrochen. Aus dem Fahrzeug wurden mehrere Werkzeuge entwendet. Der Berechtigte stellte den Einbruch am Morgen fest und informierte die Polizei. (schl)

