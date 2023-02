POL-MK: Diebstahl von Baustelle

Letmathe (ots) - Ein Paar aus Letmathe ist auf den "Hallo-Mama/Papa-Trick" hereingefallen. Die 54-jährige Frau bekam am Montagabend eine SMS. Sie glaubte, dass sie von der Tochter ihres Freundes kam. In der folgenden Kommunikation erzählte der Absender die übliche Lügengeschichte vom kaputten Handy, der neuen Telefonnummer und der Rechnung, die dringend bezahlt werden müsse. Auch der vermeintliche Vater glaubte die Geschichte, machte sich noch am Abend auf den Weg zur ...

