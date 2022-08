Gronau (ots) - Kratzer an einem VW EOS hinterlassen hat ein Unbekannter in Gronau. Das Cabriolet stand am Freitag, 12.08.2022, zwischen 05.00 Uhr und 12.00 Uhr am Straßenrand der Grünstiege, als es beschädigt wurde. Ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein, entfernte sich der Unfallverursacher. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db) Kontakt für ...

mehr