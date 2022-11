Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Altstadt: Randalierer in Discounter bespuckte und schlägt auf Frauen ein; Zeugenaufruf der Polizei

Heidelberg-Altstadt (ots)

Bereits vor zwei Wochen hatte ein Mann in einem Lebensmitteldiscounter in der Hauptstraße Hausverbot erhalten. Erneut betrat er den Laden, schlug gegen zwei dort beschäftigte Frauen und spuckte einer der beiden ins Gesicht. Üble Beleidigungen folgten von dem Täter.

Am vergangenen Montagabend, kurz vor 21 Uhr, hielt sich der Täter trotz Hausverbot in dem Laden auf. Nachdem er von einer Beschäftigten aufgefordert wurde, den Laden zu verlassen, schrie der Täter lautstark herum. Eine weitere Beschäftigte kam ihrer Kollegin daraufhin noch zu Hilfe. Der Täter schlug nun in Richtung der beiden Frauen und traf eine 32-Jährige.

Im weiteren Verlauf spuckte der Täter dieser Frau ins Gesicht und nachdem sich der Streit vor den Laden verlagert hatte, demütigte und beleidigte er sie noch in der Fußgängerzone in arabischer Sprache auf das Übelste vor zahlreichen vorbeigehender Passanten.

Vor Eintreffen der Polizei hatte sich der Täter dann zu Fuß entfernt.

Da der Täter bereits mehrfach aufgefallen ist, wird es nur noch eine Frage der Zeit sein, bis die Personalien polizeilich ermittelt sind und der Täter dingfest gemacht werden kann.

Dennoch bittet die Polizei, dass sich Zeugen des Vorfalls mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Telefon 06221 1857-0 (neue Telefonnummer), in Verbindung setzen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Größe circa 180 cm, schlank, dunkle kurze Haare, ohne Bart und ohne Brille, circa 25 Jahre alt, bekleidet war der Mann mit einer Jeans, weißen Turnschuhen und einer Steppjacke (Kapuze mit Fellbesatz).

