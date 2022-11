Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg, Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Fahrzeuge beschädigt - Polizei ermittelt und sucht Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte

Ladenburg, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, den 24.11.2022 und Samstag, den 26.11.2022 wurden in der Wichernstraße mindestens neun geparkte Fahrzeuge mutwillig beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Das Polizeirevier Ladenburg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sowie Geschädigte, die sich bislang noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, unter der Tel.: 06203 93050 Kontakt mit den Ermittlerinnen und Ermittler aufzunehmen.

