POL-AUR: Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz (Korrektur der Meldung vom 08.05.2023)

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich bereits in der vorvergangenen Woche in Aurich ereignet hat. Ein grauer Hyundai Tucson wurde zwischen Donnerstag, 27.04.2023, und Freitag, 28.04.2023, von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Am Donnerstag war der Wagen von 15.50 Uhr bis 17 Uhr Am Pferdemarkt auf dem Parkplatz eines Supermarkts abgestellt und am Freitag von 15.50 Uhr bis 17 Uhr vor einem Markt im Dreekamp. An einer der beiden Örtlichkeiten muss es nach bisherigem Erkenntnisstand zum Unfall mit anschließender Flucht gekommen sein. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 entgegen.

Hinweis für Redaktionen: Bei der Ursprungsmeldung von 14.30 Uhr waren der genannte Tatzeitraum und die Örtlichkeiten nicht vollständig. Diese Angaben wurden korrigiert.

