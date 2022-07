Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Dieseldiebe

Gleichamberg (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Samstagmittag bis Sonntagabend den Tank eines Lastwagens, der in der Straße "Am Aschenbach" in Gleichamberg geparkt war, auf. Anschließend zapften sie etwa 300 Liter Diesel ab und verursachten so einen Schaden von über 600 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Dieseldieben geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

