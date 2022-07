LPI-SHL: Zwei E-Bike-Fahrer stürzten

Hildburghausen (ots) - In der Nacht zum Sonntag gegen 01:30 Uhr ereignete sich auf der Landesstraße 1134 zwischen Hildburghausen und Schleusingen ein schwerer Motorradunfall. Hierbei kam ein 22-jähriger Kradfahrer in einer Rechtskurve mit seiner 175 PS-starken Maschine nach links von der Fahrbahn ab. Der Fahrer wurde von vorbeifahrende Verkehrsteilnemern schwerverletzt am Fahrbahnrand aufgefunden. Das Motorrad wurde noch zirka 60 Meter in den Wald geschleudert. Die ...

