Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Motorradfahrer schwer verletzt

Sprockhövel (ots)

Am Mittwochmorgen wurde ein 69-jähriger Bochumer bei einem Vorfahrtsunfall auf der Bochumer Straße schwer verletzt. Ein 73-jähriger beabsichtigte gegen 10:00 Uhr mit seinem Mitsubishi von der Alten Bergstraße nach rechts in die Bochumer Straße einzubiegen. Dabei übersieht er den von links kommenden Motorradfahrer. Es kommt zu einem Zusammenstoß, bei dem der 69-Jährige schwere Verletzungen erlitt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

