Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Bus fährt auf der Gederner Straße auf Pkw auf

Herdecke (ots)

Am Dienstagnachmittag wurden auf der Gederner Straße drei Beteiligte bei einem Verkehrsunfall verletzt. Ein 42-jähriger Hagener war mit seinem Kraftomnibus in Richtung Wetter unterwegs. Kurz nach der Einmündung zur Ender Talstraße bemerkte er zu spät, dass der vor ihm fahrende Verkehr verkehrsbedingt zum Stillstand kam. Der Hagener fuhr auf den zuletzt stehenden Ford Fiesta einer 40-jährigen Wetteranerin auf. Durch den Zusammenstoß wurde die Fahrerin leicht sowie ihr 74-jähriger Beifahrer schwer verletzt. Sie wurden beide mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Auch ein 7-Jähriger Junge, der sich im Bus befand, erlitt leichte Kopfverletzungen. Auch er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell