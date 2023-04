POL-EN: Gevelsberg- Zahlreiche Messing-Halterungen gestohlen

Herdecke (ots) - In der Zeit von Montag bis Mittwoch kam es zu mehreren Einbruchsdelikten an einem Imbisswagen am Westender Weg. Bereits am Montag brachen Unbekannte im Laufe des Abends in einen auf einem Parkplatz abgestellten Imbisswagen ein. Die Täter hebelten die Tür auf und entwendeten ein Grillrost und einen vierstelligen Bargeldbetrag aus der Kasse. Darüber hinaus zerstachen sie die Reifen des Imbisswagens. Auch ...

mehr