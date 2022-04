Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Widerstand geleistet

Rastatt (ots)

Ein 38-Jähriger konnte am frühen Freitag gegen 2 Uhr im Rahmen einer Streifenfahrt im Bereich der Einmündung Murgstraße/Kaiserstraße auf einem E-Scooter fahrend festgestellt werden. Da an dem Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht war und der Mann einen Joint in der Hand hielt, wurde er einer Kontrolle unterzogen. Bei der anschließenden Durchsuchung widersetzte er sich den Anweisungen und leistete heftigen Widerstand, wodurch er sich leicht verletzte. Bei dem Mann konnte eine geringe Menge Cannabis aufgefunden und sichergestellt werden. Nach der Auswertung einer erhobenen Blutprobe erwarten ihn gleich mehrere Strafanzeigen.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell