POL-OG: Offenburg - Unfall endet an Ampel

Offenburg (ots)

Zu einem Unfall kam es am Freitagmorgen nahe eines Einkaufszentrums in der Marlener Straße. Gegen 10:15 Uhr kam der Fahrer eines Opel offenbar aus medizinischen Gründen nach rechts ab und überfuhr dabei ein Verkehrszeichen. Seine Fahrt endete schließlich an einer Ampel. Während er augenscheinlich durch den Unfall unverletzt blieb, musste er nach einer ersten notfallmedizinischen Versorgung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. An dem Opel, der abgeschleppt werden musste, der Ampel und dem Verkehrszeichen entstand ein Sachschaden von rund 5.500 Euro.

