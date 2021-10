Polizei Mettmann

POL-ME: Sachbeschädigung an Corona-Teststation - Velbert - 2110109

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, 20. Oktober 2021, haben unbekannte Täter das Zelt einer Corona-Teststation an der Friedrichstraße in Velbert beschädigt. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

In der Zeit von Dienstagabend, 19:30 Uhr, bis Mittwochmorgen, 08:30 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Zelt einer Corona-Teststation. Die Plane des auf dem Parkplatz eines Elektronikmarktes aufgestellten Zeltes wurde an mehreren Stellen zerschnitten.

Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf circa 1.500 Euro und hat ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei Velbert, Telefon 02051 / 946 6110, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell