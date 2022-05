Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Ibbenbüren (ots)

Auf der Permerstraße ist es am Sonntagabend (08.05.2022) zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Gegen 18.30 Uhr fuhr ein 20-jähriger Ibbenbürener mit seinem Mercedes die Permerstraße ortsauswärts. Auf Höhe der evangelischen Kirche, Hausnummer 54, parkten mehrere Fahrzeuge am rechten Fahrbahnrand. Der 20-Jährige musste dort verkehrsbedingt halten, um Gegenverkehr durchfahren zu lassen. Aus einer gegenüberliegenden Grundstücksausfahrt bog noch rasch vor dem Gegenverkehr ein roter Kleinwagen nach rechts in die Permerstraße ein. Beim Einbiegen stieß der rote Kleinwagen gegen den wartenden Mercedes. Hierbei entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in dreistelliger Höhe. Ohne sich um den entstandenen Unfallschaden zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte vom Unfallort in Richtung Mettinger Straße. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Unfallzeugen. Hinweise nimmt die Polizei Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315, entgegen.

