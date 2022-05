Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, zwei Flächenbrände in Waldstück

Emsdetten (ots)

Am Freitagnachmittag (06.05.2022) ist es gegen 15.50 Uhr zu Flächenbränden in einem Waldstück im Bereich der Straße "An den Bleichen" gekommen. Vor Ort stellte die eingesetzte Feuerwehr zwei Brandorte festgestellt. An beiden Stellen brannten Laub und Unterholz auf einer Fläche von jeweils circa 50 Quadratmetern. Die Feuerwehr löschte die Brände. Die Polizei hat Ermittlungen zur möglichen Brandursache aufgenommen. Eine Brandstiftung kann zum derzeitigen Stand der Ermittlungen nicht ausgeschlossen werden. Zeugen, die verdächtige Feststellungen im Umfeld des Brandortes gemacht haben, werden um Hinweise gebeten. Diese nimmt die Polizei Emsdetten unter Telefon 02572/9306-4415 entgegen.

