Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wochenendpressebericht der Polizeiinspektion Simmern Freitag, 10.02.23 - Sonntag, 13.02.2023)

Simmern/Hunsrück (ots)

Einbruchdiebstahl:

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Ortslage Rayerschied zu einem Einbruchdiebstahl in ein Firmengebäude. Bisher unbekannte Täter verschafften sich über ein Fenster Zutritt zum Gebäude. Die Täter entwendeten hier aus einer Werkstatt dann mehrere Maschinen, u.a. mehrere Kettensägen, Akkuschrauber, Trennschneider und einen Erdbohrer.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Simmern (Tel.: 06761/921-0) richten

Kurioses

Am Samstagabend kam es zu einem eher ungewöhnlichen Einsatz von Feuerwehr und Polizei im Bereich Simmern. Der Mitteiler einer Kellerwohnung meldete, dass aus der Wohnung über ihm Wasser rauslaufen würde. Nach dem Öffnen der Tür konnte eine männliche Person schlafend in einer Badewanne aufgefunden werden. Augenscheinlich hatte dieser am Abend etwas zu viel dem Alkohol zugesprochen und dadurch vergessen, den Wasserhahn wieder zu schließen. Die Person war ansonsten wohlauf, der entstandene Wasserschaden konnte abschließend noch nicht genau beziffert werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell