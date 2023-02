Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht PI Bendorf vom Wochenende

Bendorf (ots)

Am Freitag, den 10.02.2023 kam es in der Zeit von 12:15 bis 13:30 Uhr zu einem erneuten Komplettausfall der Ampelanlagen in Vallendar. Zu besonderen Verkehrsstörungen ist es allerdings nicht gekommen. Der Fehler an den Ampelanlagen konnten zeitnah von der Firma Siemens behoben werden.

Am Freitag, den 10.02.2023 wurde am Sayner Sportplatz ein geparkter PKW kontrolliert, welcher mit drei Heranwachsenden und einem Jugendlichen besetzt war. Bereits bei der Annäherung konnte festgestellt werden, dass etwas von den Personen weggeworfen wurde. Bei der späteren Absuche konnte ein Joint in unmittelbarer Nähe des Fahrzeuges gefunden werden. Eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde gefertigt.

In der Nacht vom Freitag auf den Samstag kam es zu einem Diebstahl von Werkzeugen aus einem Firmentransporter in der Bergstraße in Bendorf. Unbekannte Täter haben aus dem Kofferraum mehrere auch höherwertige Maschinen gestohlen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Bendorf zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell