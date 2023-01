Villingen-Schwenningen (ots) - Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Mittwoch gegen 23 Uhr auf der Straße "An der Schelmengaß". Ein 27-jähriger Mazda-Fahrer fuhr auf der Güterbahnhofstraße in Richtung "An der Schelmengaß" und stieß dort mit einer 56-jährigen Hyundai i30-Fahrerin zusammen, die stadteinwärts fuhr. Der Unfallverursacher prallte danach ...

mehr