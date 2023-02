Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Erneuter Fund einer toten Katze, Zeugenaufruf

Koblenz (ots)

Hundheim / Hunsrück - Erneuter Fund einer toten Katze: Am Dienstag, den 24.01.2023, entdeckte eine aufmerksamen Autofahrerin auf einem schneebedeckten Acker an der K 23, von Kastellaun / L 225 kommend in Richtung 56288 Hundheim, einen schwarzen Müllsack, in dem erneut eine tote - schwarz/weiße - Jungkatze im Alter von ca. 6 Monaten abgelegt wurde. Wer hat Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Ablegen des Müllsacks gemacht? Wo wird eine solche Katze vermisst?

Infos bitte an die Polizeiinspektion Simmern unter Tel. 06761 921-0

