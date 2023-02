Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Boppard Buchholz

Boppard - Buchholz (ots)

Im Zeitraum vom Mittwoch, den 01.02.2023, 06:40 Uhr und Donnerstag, den 02.02.2023, 18:00 Uhr kam es in Boppard Buchholz zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte, parkte am 01.02. seinen Pkw in der Straße Krummenstücke am Fahrbahnrand gegenüber der dortigen Bäckerei. Als er am 02.02. zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er einen Schaden an der linken Fahrzeugseite fest. Bisweilen meldete sich kein Verursacher.

Sollten Sie Hinweise haben, die zur Tataufklärung beitragen könnten, bitten wir Sie, sich bei der Polizeiinspektion Boppard zu melden.

