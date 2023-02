POL-SN: Unfall zwischen Transporter und Linienbus

Schwerin (ots) - Gleich zweimal war ein 29-jähriger Schweriner in der Nacht von Freitag auf Samstag in Auseinandersetzungen verwickelt und erhielt Platzverweise. Zunächst waren gegen 01:00Uhr mehrere Streifenteams in einer Bar in der Mecklenburg Straße im Einsatz. Die Polizei wurde von den Rettungskräften über eine Schlägerei informiert. Wenig später stellte sich heraus, dass es zu einer Körperverletzung zwischen ...

mehr