POL-EN: Ennepetal- Pkw überschlägt sich auf der Kahlenbecker Straße

Gevelsberg (ots) - In der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmorgen entwendeten unbekannte Täter mehrere Vasenhalterungen von einem Friedhofsgelände an der Berchemallee, die an den dortigen Urnengräbern befestigt waren. Derzeit geht man davon aus, dass etwa 70 Halterungen aus Messing gestohlen wurden. Hinweise auf die Täter gibt es bislang keine. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis ...

mehr