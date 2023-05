Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Anhänger beschädigt und geflüchtet

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Donnerstag in Norden ereignet hat. In der Bahnhofstraße touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Pkw-Anhänger auf einem Parkstreifen. Der Unbekannte fuhr vermutlich ein rotes Fahrzeug und flüchtete unerlaubt von der Örtlichkeit. Zu dem Unfall kam es nach ersten Erkenntnissen zwischen 7.30 Uhr und 17.30 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 entgegen.

Norden - Auto beschädigt

Auf einem Parkplatz in der Sielstraße in Norden kam es zu einer Sachbeschädigung. Zwischen Sonntag, 15 Uhr, und Montag, 19 Uhr, zerkratzte ein bislang Unbekannter den Lack eines grauen Peugeot 307 und verursachte einen Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Zeugen, die weitere Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04931 9210 zu melden.

Berumbur - Autofahrer geriet in den Gegenverkehr

In Berumbur ist ein Autofahrer am Montag in den Gegenverkehr geraten. Der 18-Jährige fuhr gegen 23.30 Uhr mit einem VW auf der Hauptstraße in Richtung Hage. Nach einer Linkskurve geriet er aus noch unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einer 21-jährigen Audi-Fahrerin zusammen. Die beiden Beteiligten wurden leicht verletzt. Aus den Fahrzeugen liefen Betriebsstoffe aus, sodass auch die Feuerwehr zum Einsatz kam. Außerdem musste eine Spezialfirma kommen, um die Straße zu reinigen. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich.

