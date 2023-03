POL-PPWP: Fußgängerin angefahren

Fischbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Mangelnder Sicherheitsabstand kombiniert mit Unaufmerksamkeit ist vermutlich die Ursache eines Unfalls am Mittwochnachmittag in Fischbach. Gegen 17 Uhr kam es hier in der Enkenbacher Straße zu einem Auffahrunfall. Ein 55-jähriger Mann, der mit seinem Ford Focus in Richtung Hochspeyer fuhr, musste wegen eines vor ihm abbiegenden Fahrzeugs bremsen. Die 44-jährige Fahrerin im ...

mehr