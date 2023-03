Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Einbruch in Holzfachgeschäft - Polizei bittet um Hinweise!

Über das vergangene Wochenende, 10.-13.03.2023, ist in ein Holzfachgeschäft in der Schmittenau von WT-Waldshut eingebrochen worden. Gewaltsam waren Unbekannte in die Verkaufsräumlichkeiten eingedrungen und gingen die Verkaufskasse, ein Sparschwein und eine Geldkassette an. Das darin verwahrte Bargeld wurde entwendet. Im niedrigen vierstelligen Euro-Bereich dürfte der entstandene Diebstahls- und Sachschaden am Gebäude liegen. Um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen bittet das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-0.

