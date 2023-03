Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St.Blasien: Geparkter Dacia Duster touchiert - Verursacher flüchtet - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Freitag, 10.03.2023, zwischen 10:40 Uhr und 11:00 Uhr, ist ein geparkter Dacia Duster in St.Blasien von einem unbekannten Fahrzeug touchiert worden. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden an der Fahrzeugfront des Dacias zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerkannt von der Unfallstelle. Der Sachschaden dürfte sich auf rund 2500 Euro belaufen. Der Dacia stand in der Bernau-Menzenschwander-Straße in Höhe eines dortigen Elektrogeschäftes. Um sachdienliche Hinweise bittet der Polizeiposten St.Blasien, Tel. 07672 92228-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell