Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Friedrichshafen

Dieb wird gewalttätig

Ein bislang unbekannter Täter begab sich am Freitagabend kurz vor 20:00 Uhr in einen Lebensmittelmarkt am Bahnhofsplatz. Hier beobachtete ihn ein Angestellter, wie er mehrere Flaschen einsteckte und ohne diese zu bezahlen den Markt verließ. Der 34-jährige Angestellte nahm die Verfolgung auf und stellte den Mann im Bereich der Treppen zur Uferpromenade. Der Täter griff den Geschädigten unter Mithilfe eines hinzugekommenen Mannes tätlich an, schlug ihn mehrfach und ergriff schließlich die Flucht. Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 175 cm groß, normale Statur, dunkelhäutig, trug eine Sonnenbrille, Haare seitlich rasiert, bekleidet mit weißen Socken, kurzer schwarzer Sporthose, weißes T-Shirt mit blauem Basketball auf der Brust. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter Telefon 07541/701-0 entgegen.

Tettnang-Langnau

Badegast leblos aus Degersee geborgen

Rettungskräfte bargen am Freitagnachmittag einen leblosen Mann aus dem Degersee. Die Alarmierung der Rettungskräfte erfolgte gegen 16:45 Uhr, da die Lebensgefährtin eines 84-jährigen Mannes ihn seit einiger Zeit vermisste und am See nicht mehr finden konnte. Der aus Friedrichshafen stammende Mann konnte nach umfangreichen Suchmaßnahmen im Uferbereich des Sees leblos aufgefunden und aus dem See geborgen werden. Eine Notärztin stellte wenig später den Tod des Mannes fest. Der Kriminaldauerdienst übernahm vor Ort die Ermittlungen zu den Umständen des Todesfalles. Die Beamten befragten unter anderem mehrere Badegäste zu ihren Wahrnehmungen. Die Todesfallermittlungen dauern an. Bislang kann noch keine abschließende Aussage zur Todesursache gemacht werden. Am Degersee waren neben der Polizei, die Feuerwehr, das DRK, sowie die DLRG mit mehreren Personen eingesetzt.

Überlingen

Schranke beschädigt

Mehrere junge Personen beschädigten in der Nacht von Freitag auf Samstag eine Schranke in der Schlachthausstraße. Ein Zeuge beobachtete die Personen um 02:45 Uhr dabei, wie sie die Schranke herunterklappten und verbogen, wodurch sie unbrauchbar wurde. Im Anschluss verließen die Täter die Örtlichkeit. Das Polizeirevier Überlingen nimmt Hinweise zu den tatverdächtigen Personen unter Telefon 07551/804-0 entgegen.

Überlingen

In Schulgebäude eingestiegen

Nach einer Meldung über einen möglichen Einbruch in ein Schulgebäude in der Obertorstraße, stellten Beamte des Polizeireviers Überlingen am Freitagabend gegen 20:30 Uhr mehrere Jugendliche in unmittelbarer Nähe der Schule fest. Ob die kontrollierten Personen tatsächlich in das Schulgebäude eingedrungen sind und was sie dort gegebenenfalls entwenden wollten, bedarf weiterer Ermittlungen. Bislang liegen Hinweise vor, dass sich tatsächlich jemand unberechtigt Zugang zum Gebäude verschafft hat. Über Sachschäden oder Diebesgut gibt es jedoch noch keine Erkenntnisse.

Überlingen

Betrunkener verletzt Polizeibeamtin

Ein Anwohner der Nellenbachstraße meldete am Samstagmorgen gegen 00:25 Uhr eine augenscheinlich stark alkoholisierte Person, die in einem Vorgarten liege und kaum noch ansprechbar sei. Die eintreffenden Polizeibeamten machten dem 39-jährigen Mann aus Überlingen Angebote ihm zu helfen, welche er allesamt ausschlug. Da er sich jedoch in einem Zustand befand, indem er eine Gefahr für sich und andere darstellte, konnte er sich nicht alleine überlassen werden. Beim dem Versuch den Mann ins Krankenhaus zu transportieren, widersetzte er sich den Beamten tätlich und verletzte dabei eine 26-jährige Polizeibeamtin des Polizeireviers Überlingen leicht. Der Mann musste nach der Vorstellung bei einem Arzt im Krankenhaus zu Verhinderung weiterer Störungen die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers verbringen. Die Beamten leiteten gegen ihn u.a. ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein.

Überlingen

Promenadenfest - Freitag

Aus polizeilicher Sicht verlief der Freitag des Promenadenfestes ohne größere Einsatzlagen. Auf dem gut besuchten Festgelände blieb es insgesamt bei einer friedlichen und ausgelassenen Feierstimmung. Lediglich ein aufziehendes Gewitter veranlasste die Veranstalter in Absprache mit Polizei und Rettungskräften aus Sicherheitsgründen zur vorzeitigen Beendigung des Festes um 00:45 Uhr.

