Bad Saulgau

Zeugensuche nach Unfallflucht

Am Freitag, zwischen 11:00 -11:20 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den geparkten VW des Geschädigten. Dieser hatte seinen T-Roc auf dem Parkplatz am Jungen Kunsthaus in der Kaiserstraße abgestellt. Bei seiner Rückkehr bemerkte er einen Schaden von geschätzten 2000 Euro an seinem Auto. Das Polizeirevier Bad Saulgau erbittet Hinweise zum Verursacher des Unfalles unter Telefon 07581/482-0.

Mengen

In Kirche gezündelt

Das Kriminalkommissariat Sigmaringen ermittelt derzeit in mehreren Fällen von versuchter Brandstiftung in der Liebfrauenkirche. In den letzten Tagen wurden mehrfach leicht brennbare Gegenstände von einer unbekannten Person in Brand gesetzt. Hierbei bestand jeweils die Gefahr, dass das Feuer auf Einrichtungsgegenstände übergreift. Glücklicherweise erloschen die Feuer von selbst. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Hinweise auf verdächtige Personen und allgemein verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang nimmt der Polizeiposten Mengen unter Telefon 07572/5071 entgegen.

