Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Verkehrsunfälle bei Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg

Schwerer Verkehrsunfall auf B30n

Zwei schwer verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von etwa 120.000 Euro sind die Bilanz eines schweren Verkehrsunfalls, der sich am Freitag gegen 14 Uhr auf der B 30 n bei Untereschach ereignet hat. Ein 33-jähriger Fahrer eines Ford-Transit war in Richtung Ravensburg unterwegs und geriet mutmaßlich aufgrund von Unachtsamkeit auf die Gegenfahrspur wo er seitlich frontal mit dem entgegenkommenden Mohnmobil kollidierte. Bei dem Zusammenstoß erlitt der Unfallverursacher schwerste Verletzungen und musste nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der 61 Jahre alte Fahrer des Wohnmobils wurde schwer verletzt vom Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Am Ford entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der sich auf etwa 20.000 Euro beläuft. Am Wohnmobil, das ebenfalls stark beschädigt wurde, wird der Sachschaden auf rund 100.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten vom Abschleppdienst geborgen werden. Für die Unfallaufnahme und die Bergungsmaßnahmen musste die Bundesstraße voll gesperrt werden. Die Sperrung wird mutmaßlich noch bis in den frühen Abend andauern. Die Feuerwehr war mit 5 Fahrzeugen und rund 25 Kräften im Einsatz.

Ravensburg

Drei Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Drei Personen wurden bei einem Verkehrsunfall verletzt, der sich am heutigen Freitag gegen 12.30 Uhr auf der B 32 an der Auffahrt zur B 30 Ravensburg-Nord ereignet hat. Die 19-jährige Fahrerin eines VW wollte an der Anschlussstelle von Ravensburg kommend auf die B 30 in Fahrtrichtung Ravensburg-Süd abbiegen. Hierbei übersah sie die entgegenkommende Fahrerin eines Nissan, die aus Richtung Berg nach Ravensburg fahren wollte und kollidierte mit dieser frontal. Bei dem Zusammenstoß zogen sich die VW-Lenkerin und ihre 36-jährige Beifahrerin sowie die 28 Jahre alte Nissan-Fahrerin eher leichte Verletzungen zu. Sie wurden durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Während an dem VW ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro entstand, beläuft sich der Sachschaden beim Nissan auf etwa 20.000 Euro. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die B 32 zwischen den beiden Auffahrten zur B 30 bis etwa 14.15 Uhr voll gesperrt. Aufgrund von auslaufenden Betriebsstoffen befand sich die Feuerwehr zum Abbinden im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell