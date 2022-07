Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Versuchte Brandstiftung

Wegen versuchter Brandstiftung ermittelt das Kriminalkommissariat Ravensburg, nachdem ein Unbekannter offensichtlich versucht hatte, eine Holztür der Kirche St. Peter und Paul in Weißenau in Brand zu stecken. Ein Zeuge entdeckte am Donnerstagnachmittag unter der Holztür ein angebranntes Gesangsbuch. Da dieses wohl von selbst wieder erloschen ist, entstand kein nennenswerter Sachschaden. Hinweise etwaiger Zeugen nimmt das Kriminalkommissariat Ravensburg unter Tel. 0751/803-0 entgegen.

Ravensburg

Hundehalter zu freilaufendem Hund gesucht - Polizei bittet um Hinweise

Zwei Kinder und zwei Erwachsene hat am Donnerstagabend zwischen 19.15 Uhr und 19.30 Uhr ein freilaufender Hund im Schornreuteweg angesprungen und dabei zumindest einen Jungen durch Kratzer oberflächlich leicht verletzt. Ein Rettungsdienst kümmerte sich vorsorglich um den 9-Jährigen. Bei dem Hund handelt es sich um einen belgischen Schäferhund-Mischling, an dessen Halsband sich eine auffällige Marke mit einem Stern darauf befunden hat. Das Polizeirevier Ravensburg bittet Personen, die Angaben zum Hund und dessen Halter machen können, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Leutkirch im Allgäu / A 96

Maserati nach Verkehrsunfallflucht in Österreich angehalten

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochnachmittag auf der A 96 auf dem Parkplatz Winterberg ereignet hatte, flüchtete der Fahrer eines Maserati mit hoher Geschwindigkeit über die A 96 nach Österreich. Der 41 Jahre alte Fahrer eines Sattelzugs hatte den Maserati beim Rangieren auf dem Parkplatz übersehen und ist rückwärts auf diesen aufgefahren, sodass ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10.000 Euro entstand. Als der 26-jährige Fahrer des Maserati mitbekommen hatte, dass der Lkw-Fahrer die Polizei zur Unfallaufnahme verständigte, verließ dieser mit seinem Fahrzeug über die A 96 unerlaubt die Unfallörtlichkeit. Als zwei Polizeistreifen den Maserati auf der A 96 kontrollieren wollten, missachtete der Fahrzeuglenker die Anhaltesignale und beschleunigte stark auf über 200 km/h. Gestoppt wurde der Maserati schließlich von Kollegen der österreichischen Polizei, die von den Einsatzkräften über das flüchtende Fahrzeug verständigt worden waren. Grund für die Flucht war offenbar, dass der Fahrzeuglenker unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand und Betäubungsmittel mit sich führte.

Wangen im Allgäu

Diebstahl - Polizei bittet um Hinweise

Ein Unbekannter hat am Donnerstag gegen 18 Uhr in einem Geschäft in der Straße "Schuppenberg" einen höheren Bargeldbetrag aus einem offenliegenden Geldbeutel entwendet. Der Täter fuhr im Anschluss mit einem Fahrrad davon. Das Polizeirevier Wangen im Allgäu bittet Personen, die Hinweise auf den Mann geben können, unter Tel. 07522/984-0 um Hinweise. Beschrieben wurde der Unbekannte als etwa 30-50 Jahre alt, dunkle kurze Haare, schlank, mittelgroß und mit osteuropäischem Aussehen. Bei der Tatausführung soll er ein Oberteil in den Farben Blau und Weinrot sowie einen blauen Rucksack getragen haben.

Wangen im Allgäu

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 7.000 Euro und zwei leicht verletzte Personen sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 11.45 Uhr am Südring ereignet hat. Der 59-jährige Fahrer eines Opel übersah, dass die Ampel an der Einmündung Lindauer Straße Rot zeigte, und fuhr auf den vor ihm abbremsenden Citroen einer 53-Jährigen auf. Im weiteren Verlauf wurde der Citroen durch den Aufprall auf den Opel einer 35-Jährigen geschoben, die bereits an der Ampel angehalten hatte. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, brachte ein Rettungsdienst die beiden anderen Beteiligten zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus.

Bad Wurzach

Ermittlungen nach tätlichem Angriff

Weil er im Verdacht steht, am Mittwochabend gegen 20.45 Uhr seinen 28-jährigen Mitbewohner in einer Asylbewerberunterkunft im Birkenweg mit einem Glas angegriffen und dabei schwer verletzt zu haben, ermittelt die Kriminalpolizei aktuell gegen einen 23-Jährigen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge waren beide zuvor in Streit geraten, woraufhin der Tatverdächtige mit einem Glas in Richtung des Kopfs seines Kontrahenten geschlagen haben soll. Das 28-jährige Opfer musste zur Versorgung seiner Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Lebensgefahr bestand nicht. Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Weingarten

Mann spricht Mädchen an - Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Hinweise auf einen Mann, der am Mittwoch gegen 13.45 Uhr ein 12-jähriges Mädchen in der Junkerstraße angesprochen haben soll, erbittet das Kriminalkommissariat Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333. Dem aktuellen Kenntnisstand zufolge soll der etwa 30 Jahre alte Mann das Mädchen nach dem Weg zu einer Bank gefragt und sich hierbei in den Schritt gefasst haben. Im weiteren Verlauf soll er der 12-Jährigen Geld dafür angeboten haben, wenn das Mädchen ihm bei sexuellen Handlungen an sich selbst zusehe. Die 12-Jährige rannte daraufhin davon und verständigte die Polizei. Der Unbekannte, der mit einem schwarzen E-Bike unterwegs war, soll braune Haare und einen Dreitagebart gehabt haben und Hochdeutsch gesprochen haben. Bekleidet sei der Mann demnach mit einer kurzen blauen Radlerhose, einem blaugrauen T-Shirt und einem silberblauen Fahrradhelm des Herstellers "Alpina" gewesen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell