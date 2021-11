Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hilfeleistung endet mit Blechschaden

Jena (ots)

Weil eine Fahrradfahrerin stürzte und ein 77-Jähriger Hilfe leisten wollte, kam es am Donnerstagmittag auf der Stadtrodaer Straße zu einem Auffahrunfall. In der Nähe des Fahrbahnrandes entdeckte der 77-Jährige Ford-Fahrer eine Radfahrerin, welche gestürzt war. Daraufhin verlangsamte er seine Geschwindigkeit, schaltete sein Warnblinklicht ein und kam am Fahrbahnrand zum Stehen, um der verunfallten Frau zu helfen. Der dahinterfahrende 28-Jährige bemerkte dies zu spät und fuhr auf den VW auf. Die Fahrzeugführer wurden nicht verletzt, es entstand lediglich Sachschaden an beiden Autos.

