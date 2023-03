Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schönau: Rauchentwicklung durch Hackschnitzelanlage

Freiburg (ots)

Feuerwehr und Polizei wurden am Dienstag, 14.03.2023 gegen 06.00 Uhr zu einem Feueralarm in einer Schule in der Talstraße alarmiert. Beim Eintreffen konnte bereits Brandgeruch wahrgenommen werden. Im Bereich der Hackschnitzelanlage im Keller der Schule kam es zu einer Rauchentwicklung. Grund hierfür war ein Rückbrand in der Förderschnecke der Hackschnitzelanlage. Dieser wurde von der Feuerwehr gelöscht und die Räumlichkeit gelüftet. Verletzt wurde niemand. Die Schule wurde für diesen Tag geschlossen. Der entstandene Sachschaden ist noch unbekannt. Die Feuerwehr Schönau war mit vier Fahrzeugen und 23 Kräften im Einsatz. Ebenfalls die Feuerwehr Aitern mit einem Fahrzeug und neun Einsatzkräften.

md/tb

