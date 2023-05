Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Gefährliche Körperverletzung

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Gefährliche Körperverletzung

An der Friedrichschleuse in Carolinensiel kam es am Donnerstag zu einem Polizeieinsatz. Nach ersten Erkenntnissen gerieten gegen 17 Uhr auf einer Baustelle zwei Männer im Alter von 28 und 38 Jahren in eine körperliche Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf soll der 28-Jährige den am Boden liegenden 38-Jährigen gegen den Kopf getreten haben und einen 34-Jährigen mit einer Metallstange geschlagen haben. Die beiden 34 und 38 Jahre alten Opfer wurden verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Die Polizei nahm den Sachverhalt auf und fertigte entsprechende Strafanzeigen. Gegen den 28-Jährigen wird nun ermittelt.

