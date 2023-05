Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallverursacher griff Polizei und Rettungsdienst an

Ein 26-jähriger Autofahrer hat am Donnerstag nach einem Verkehrsunfall die Polizei und den Rettungsdienst angegriffen. Der Mann verursachte gegen 17.15 Uhr auf der Kirchdorfer Straße, Ecke Middelburger Weg, einen Unfall, weil er nach ersten Erkenntnissen die Vorfahrt eines anderen Verkehrsteilnehmers missachtete. Der 26-Jährige wurde hierbei verletzt. Die hinzugerufenen Beamten stellten fest, dass der 26-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem stand er offenbar unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Aufgrund seiner Verletzungen musste der Mann medizinisch versorgt werden, womit er offensichtlich nicht einverstanden war. Er griff im RTW die Rettungssanitäter an. Er schlug und trat auch nach den eingesetzten Polizeibeamten. Zwei Beamte wurden leicht verletzt, blieben aber weiterhin dienstfähig. Der 26-Jährige wurde schließlich unter Polizeibegleitung im Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Dort beleidigte er auch noch das Personal und zeigte den Hitlergruß. Gegen den 26-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Er wird sich nun strafrechtlich für seine Taten verantworten müssen.

Wiesmoor - Unfallflucht auf Parkplatz

Auf dem Parkplatz des Blumencenters in Wiesmoor kam es am Donnerstag zu einer Unfallflucht. Zwischen 11.45 Uhr und 12.30 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer einen schwarzen VW Passat im hinteren Bereich der Stoßstange. Der Verursacher flüchtete anschließend, ohne eine Regulierung zu ermöglichen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Wiesmoor unter 04944 914050 entgegen.

Norden - Nach Unfall geflüchtet

Eine Unfallflucht hat sich am Donnerstag auf dem Parkplatz des Norder Tors in Norden ereignet. Der bislang unbekannte Unfallverursacher stieß zwischen 15.30 Uhr und 22.30 Uhr mit einem geparkten Honda Jazz zusammen und flüchtete unerlaubt von der Örtlichkeit. An dem roten Honda Jazz wurden Rücklicht, Stoßstange und der Lack beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Verursacher unter 04931 9210.

Aurich - E-Scooter und Fahrrad gestohlen

Im Ligusterweg in Aurich wurden am Wochenende ein E-Scooter und ein Fahrrad gestohlen. Bei dem Diebesgut handelt es sich um einen schwarz-silbernen E-Scooter der Marke Xiaomi und ein orange-schwarzes Mountainbike von Bulls. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

