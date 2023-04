POL-BI: Tödlicher Verkehrsunfall in Bielefeld-Jöllenbeck

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Sennestadt - Ein unbekannter Täter verschaffte sich in der Nacht auf Donnerstag, 30.03.2023, gewaltsam Zugang zu einer Grundschule an der Straße Am Stadion und flüchtete ohne Beute. Zwischen 21:30 Uhr am Mittwoch und 06:00 Uhr am Donnerstag näherte sich der Täter vermutlich zunächst der Rückseite des Gebäudes und schlug ein Glaselement einer Nebentür ein. Anschließend ...

