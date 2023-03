POL-FR: Rheinfelden: Pedelec aus Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses entwendet

Freiburg (ots) - Unbekannte versuchten am Donnerstag, 30.03.2023 gegen 03.30 Uhr in eine Bar in der Hermann-Burte-Straße einzubrechen. An der Eingangstüre konnten frische Spuren eines versuchten Einbruchs festgestellt werden. Geöffnet wurde die Türe jedoch nicht. Am Schloss entstand Sachschaden, es konnte nicht mehr geöffnet werden. Das Polizeirevier Schopfheim ...

